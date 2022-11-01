«Россияне не только убивали, минировали, но и обворовали»: Николаевщина и еще две области помогают Херсонщине с восстановлением

Глава Николаевской ОВА Ким во время визита в Херсон В Офисе Президента определили три области, которые помогут освобожденной части Херсонщины с восстановлением - это Николаевская, Одесская и Днепропетровская.

Об этом сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

Тимошенко написал, что после поездки на деоккупированную Херсонщину стало ясно одно – наши люди там нуждаются в большой помощи: «россияне не только убивали, минировали, но и обокрали все города и поселки. Там нет фактически ничего».

«Для скорейшего обеспечения населения всем необходимым, мы определили 3 основные области, которые будут помогать Херсонщине. Это Николаевская, Одесская и Днепропетровская области, уже обеспечивающие гуманитарную помощь. Их представители доставляют еду, воду, медикаменты, топливо, генераторы, технику (строительную, пожарную, скорые, автобусы). Все области также получили задачи по обеспечению необходимой помощи, сформированной Херсонской ОВА. Вчера Волынская и Закарпатская области уже направили гуманитарные грузы», - сообщил Тимошенко.

Кроме того, все области формируют бригады людей с командировочной техникой в Херсонскую область для восстановления всей инфраструктуры – энергетической, газовой, водной, дорожной и т.д.

По словам заместителя председателя ОП, в ближайшее время посетить Херсонскую область должны председатели ОВА всех областей.