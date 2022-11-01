Макрон предлагает, чтобы Совет безопасности ООН был посредником в переговорах Украины и россии

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что Украина вернется за стол переговоров с рф, и что в переговорах будут участвовать пять постоянных членов Совбеза ООН и европейцы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Nikkei Asia.

- Украинцы – я надеюсь – вернутся за стол переговоров с россиянами, и за этим столом будет международное сообщество, и члены пятерки (пять постоянных членов Совбеза ООН), и европейцы будут частью переговоров, - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что речь идет не о региональном конфликте, а о нарушении Устава ООН, поэтому необходимо помочь Украине выстоять.

– Это не просто региональный конфликт или что-то такое между Западом и Востоком, потому что это принципы Устава ООН. И все мы подписываемся под этими принципами. И мы должны помочь Украине выстоять в этой ситуации, - отметил Макрон.

Напомним, что в постоянные члены Совбеза ООН входят Великобритания, Китай, рф, США и Франция.