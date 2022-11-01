Эксперт рассказал, как французы формируют имидж жертвы для Армении

Фото иллюстративное Тема войны в Украине в информационном пространстве несколько потеснила обсуждение другого военного конфликта. Более месяца назад шесть французских сенаторов инициировали проект резолюции с призывом к правительству добиваться международного осуждения Азербайджана по обвинению в «массовых военных преступлениях» и введении Евросоюзом «эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана».

Об этом говорится в сюжете 24 канала.

Журналисты отмечают, что именно нарратив «страна-агрессор» в отношении Азербайджана пытаются навязать Евросоюзу несколько французских деятелей, доказывая, что в карабахском конфликте нападающей страной является Азербайджан, якобы аннексировавший часть армянских территорий. Между тем, во время Второй карабахской войны в 2020 году Азербайджан лишь вернул часть своей территории, которая более 30 лет была оккупирована Арменией с помощью россии.

Несмотря на то, что Азербайджан вернул собственные земли, и они были признаны международным сообществом, вокруг Карабаха снова зреет конфликт, инспирированный российскими «миротворцами». По словам политического эксперта центра Democracy House Анатолия Октысюка, Армения, чья диаспора насчитывает более 700 тысяч в одной только Франции, стремится заручиться поддержкой Запада для дальнейших агрессивных действий в Карабахе при поддержке военных рф.

– Сейчас ситуация на границе между Арменией и Азербайджаном нестабильна. Потому что Армения не демонстрирует политическое желание выполнять мирные договоренности по результатам второй Карабахской войны. Там происходят постоянные провокации, пограничные стычки. Включается пропагандистская машина со стороны Армении, – утверждает Октисюк.

Эмманюэль Макрон и Никол Пашинян При этом заинтересованные лица пытаются провести параллели с российско-украинской войной – мол, Армения, как и Украина, является жертвой военной агрессии. Однако, по мнению экспертов, эта версия действительно абсурдна.

– Есть попытки настроить против Азербайджана международные коалиции, привязывая карабахский конфликт к украинскому вопросу. Но их невозможно соединить. Если сравнивать эти два конфликта, то Украина похожа на Азербайджан, а Армения – на россию. И они союзники. И там, и там есть оккупированные территории, которые Азербайджан освободил военным путем. То же сейчас делает и Украина, - заявил Анатолий Октисюк.

Как известно, Азербайджан предоставил Украине 200 тысяч литров бесплатного топлива для автомобилей скорой помощи и ГСЧС, более 900 тонн медикаментов, медоборудования, продовольствия на сумму свыше €15 млн.

В свою очередь, Армения заняла нейтральную позицию во время голосования по Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в которой выражалось сожаление по поводу российского вторжения в Украину, выдвинуто требование полного вывода российских войск и отмены решения о признании самопровозглашенных «Донецкой и Луганской народных республик».