Анна Замазеева: Выполняем обязательства и отстаиваем интересы Украины на дипломатическом фронте

В пятницу, 18 ноября, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, в составе делегации наблюдателей от мониторингового комитета Конгресса Совета Европы, работает в республике Словения, где сейчас проходят местные выборы.

На своей странице в Facebook Анна Замазеева отметила некоторые аспекты важности участия Украины в этом избирательном процессе.

«Я – единственный представитель от Украины в составе наблюдательной миссии Конгрессе Совета Европы на локальных выборах! И для нашей страны очень важно понимать, что избирательный процесс у наших соседей-партнеров проходит открыто и демократично. Без давления со стороны тех, кто всегда пытается вмешиваться в выборы других стран. То есть, без давления РФ! Ведь ни для кого не секрет, что некоторые избранные высокопоставленные чиновники из европейских стран до сих пор не могут отказаться от близких политических отношений со страной-агрессором и поэтому очень важно, как именно пройдут выборы. Словения была частью Югославии и находилась под постоянным давлением советского союза, а затем и давлением России. Поэтому для будущей поддержки Украины очень важно, как пройдут эти выборы, ведь Россия и сегодня не отказалась от давления на «братские страны», - отметила председатель областного совета.

Анна Замазеева акцентировала, что если бы Украина не была представлена в этой наблюдательной миссии, то потеряла бы возможность на следующие три года участвовать в качестве наблюдателей на других выборах в других странах Европы. И все должны понимать, какие последствия это мало для Украины в то время, когда мы боремся за каждую поддержку в Европе.

Также Анна Замазеева отметила, что для украинцев очень важно, какое место занимает вопрос поддержки Украины в программах политических партий Словении.