Зеленский заявил, что россия хочет «короткого перемирия» для передышки, но такие компромиссы неприемлемы для Украины

Россия сейчас ищет возможности добиться «краткого перемирия». Враг хочет восстановить силы, так что таким путем завершить эту войну не удастся.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский к участникам Международного форума безопасности в Галифаксе.

«Именно прекращение войны не гарантирует миру. Россия сейчас стремится к короткому перемирию, передышке для восстановления силы. Некоторые могут назвать это концом войны, но такая передышка лишь усугубит ситуацию», - заявил Зеленский.

Глава государства отверг любые мнения об уступках украинской территории или суверенитете в обмен на «мир».

«Аморальные компромиссы приведут к новому кровопролитию. Настоящий длительный и откровенный мир может стать результатом только полного уничтожения российской агрессии», – подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский на саммите G20 заявил, что россия может остановить войну в ближайшее время, но никаких уступок не будет.