Сунак приехал в Киев и пообещал новый пакет противовоздушной помощи Украине от Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, впервые прибывшим в нашу страну с визитом.

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

Сунак отметил мужество украинского народа, вдохновляющего весь мир. Он подчеркнул, что Великобритания будет помогать Украине до тех пор, пока наше государство не обретет мир.

«Мы будем продолжать оказывать помощь, пока вы давите на российские войска, пока ваши объекты инфраструктуры, ваши дома уничтожают», – заверил он.

По словам Сунака, Великобритания предоставит новую военную помощь, а также продолжит обучение украинских военных медиков и инженеров. Кроме того, планируется передать зимнее оборудование для военных, а также гуманитарную помощь на сумму более 16 миллионов фунтов стерлингов.

«Пакет стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов включает 125 зенитных пушек и технологии для противодействия иранским беспилотникам», - сказал Сунак.

Сунак отметил, что Великобритания надеется принять в следующем году конференцию по восстановлению Украины.

«Надеемся, что мы сможем закончить эту варварскую войну и обеспечить справедливый мир, когда будет верховенство права, мир и уважение к суверенитету государства, а совершившие военные преступления будут привлечены к ответственности», – сказал премьер-министр.

Напомним, премьер Британии Сунак заявил, что россия должна вывести свои войска из Украины и положить конец варварской войне.