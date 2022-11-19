Ставка, визит Сунака, ситуация в энергетике и поезд в Херсон: Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение

Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение к украинцам, в котором рассказал о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, визите премьер-министра Великобритании Риши Сунака и о других текущих вопросах.

Видеообращение опубликовано на сайте Главы государства.

- Кратко отчитываюсь о дне, начавшемся сегодня очень рано, он был очень активным, и еще мой график на этот день не исчерпан. Только что провел очередное заседание Ставки. Основные вопросы – фронт. Обеспечение наших военных, ситуация на конкретных участках передовой и то, что мы планируем увеличить количество украинских флагов в городах на юге и востоке Украины. Отдельно обсудили бои в Донецкой области. Были доклады. Делаем все, чтобы помочь нашим героям выдерживать российские атаки. Конечно, особое внимание уделили энергетике. Состав участников заседания Ставки традиционный. Главнокомандующий, командующие и все, кто работает ради нашей обороны, – рассказал Зеленский.

Также он напомнил, что сегодня состоялся и очень важный визит в Украину – визит нового Премьер-министра Британии Риши Сунака.

– Очень содержательный визит. Все ключевые вопросы наших отношений успели обсудить. Будут новые результаты для обеих наших стран – это уж точно. Спасибо, Риши, господин Премьер-министр, за готовность вместе с нами еще крепче защищать свободу. Есть и некоторые очень нужные решения – договорились о них сегодня, - сообщил Президент Украины.

– Как и всегда, сегодня получал доклады по восстановительным работам в энергетике. По всей стране работаем, чтобы стабилизировать ситуацию. Больше всего проблем с электричеством – Киев и область, Одесса и область, Харьков и область. Винницкая, Тернопольская, Черкассы, Чернигов и другие регионы – энергетики делают все возможное, чтобы дать людям нормальную жизнь, - добавил он.

Также Зеленский упомянул о возобновлении транспортного сообщения с Херсоном на примере «Поезда к победе».