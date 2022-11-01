Ермак: Украина вместе с союзниками начала разработку совместной декларации об украинском воздушном щите

Украина вместе с ближайшими союзниками приступила к разработке совместной декларации об украинском воздушном щите, который имеет целью построить комплексную многоуровневую систему противовоздушной и противоракетной обороны.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, выступая на Halifax International Security Forum.

По словам Ермака, членство Украины в НАТО значительно укрепит Североатлантический союз.

- Я искренне благодарен нашим партнерам, в частности, канадцам, которые имеют такое же мнение и поддерживают нас. Но мы понимаем, что для достижения единодушного согласия всех 30 членов Североатлантического союза нужно время. Поэтому на переходный период нам необходима консолидация усилий партнеров по созданию эффективных гарантий безопасности для Украины, чтобы сделать невозможным повторение подобной агрессии против нашей страны в будущем, - сказал глава ОП.

Он напомнил, что идея Киевского договора безопасности, который был разработан совместно с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, может дать решение.

- Это должен быть общий документ о стратегическом партнерстве, объединяющий Украину и страны-гаранты. Принцип прост: безопасность Украины зависит, прежде всего, от ее способности защищаться. Для того, чтобы делать это эффективно, Украине нужны долгосрочные взносы ее союзников. Гарантии безопасности – не заверения, а гарантии – должны поступать от основной группы союзников Украины, обладающих значительным военным потенциалом. Они должны быть готовы принять как политические, так и юридические обязательства. Наряду с обязательствами по военной помощи, широкая группа международных партнеров должна поддерживать набор невоенных гарантий на основе санкций. Мы должны гарантировать, что цена агрессии будет слишком высока для России. Помощь Украине в защите, выживании и одержании победы является инвестицией в более безопасное будущее для всего мира, - заявил Ермак.

Глава ОП добавил, что поскольку российские удары по украинским городам и объектам критической инфраструктуры, очевидно, будут продолжаться, Украине крайне необходима эффективная противоракетная оборона.