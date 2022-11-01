Маск разблокировал аккаунт Трамп в Twitter

Владелец Twitter Илон Маск после опроса разблокировал аккаунт экс-президента Штатов Дональда Трампа в Twitter.
Об этом он написал в Twitter
«Люди высказались. Трамп будет восстановлен. Vox Populi, Vox Dei (пер. «голос народу — голос Божий», - ред.)» - написал Маск.
В опросе было подсчитано чуть более 15 миллионов голосов, из которых 51,8% проголосовали за восстановление аккаунта.
После разблокировки количество подписчиков Трампа в Twitter неуклонно растет.
The people have spoken.
Trump will be reinstated.
Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv— Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022
Как известно, после штурма Капитолия 6 января 2021 года многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа.