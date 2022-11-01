Маск разблокировал аккаунт Трамп в Twitter

Владелец Twitter Илон Маск после опроса разблокировал аккаунт экс-президента Штатов Дональда Трампа в Twitter.

Об этом он написал в Twitter

«Люди высказались. Трамп будет восстановлен. Vox Populi, Vox Dei (пер. «голос народу — голос Божий», - ред.)» - написал Маск.

В опросе было подсчитано чуть более 15 миллионов голосов, из которых 51,8% проголосовали за восстановление аккаунта.

После разблокировки количество подписчиков Трампа в Twitter неуклонно растет.

The people have spoken. Trump will be reinstated. Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

Как известно, после штурма Капитолия 6 января 2021 года многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа.