Иран и россия договорились о производстве БПЛА на территории рф, – The Washington Post

Иран и россия заключили соглашение о производстве беспилотников на российской территории.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на данные разведок США и других западных стран

По информации издания, Москва непублично достигла соглашения с Тегераном о начале производства сотен беспилотников на территории рф.

Как сообщили трое чиновников на условиях анонимности, российские и иранские чиновники завершили сделку во время встречи в Иране в начале ноября, и обе страны быстро движутся к передаче проектов и ключевых компонентов, что может позволить начать производство в течение нескольких месяцев.

Для Москвы эта сделка может удовлетворить острую потребность в высокоточных боеприпасах, которых не хватает после девяти месяцев боевых действий. По словам официальных лиц, соглашение также предлагает существенные экономические и политические выгоды для Ирана.

Лидеры Ирана могут считать, что они смогут избежать новых санкций, если беспилотники будут физически собраны в России, считают чиновники.

Российские заводы ранее провели незначительные переработки некоторых из приобретенных у Ирана беспилотников, изменив, например, название и цветовую гамму, чтобы они больше напоминали российские. Но до сих пор не было собственного производства БПЛА иранской разработки на российской земле, пишет издание.

Как известно, Иран отрицал, что передавал россии дроны-камикадзе Shaded-138. Но после ряда атак этих дронов по инфраструктуре Украины министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Президенту Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном.

В свою очередь Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что у Израиля есть доказательства использования иранских беспилотников в Украине и он передаст их США.

После глава министерства иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставку беспилотников в россию. Однако, по его словам, это было сделано в небольшом количестве и до начала полномасштабной войны.