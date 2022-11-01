Заместитель Резникова считает, что война закончится весной 2023 года – Ермак назвал это мечтой

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что завершить развязанную россией войну до конца весны следующего года Украине вряд ли удастся.

Такое мнение он высказал на Международном форуме по безопасности в Галифаксе, передает «Укринформ».

Ермак прокомментировал высказывания заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова о том, что украинские силы могут вернуться в Крым до конца декабря, а вся война с россией завершится весной. Гаврилов считает, что украинские силы могут вернуться в Крым до конца декабря.

- Звучит, будто эта фраза заместителя министра обороны Украины, - это мечта. Конечно, миллионы украинцев мечтают, чтобы эта война завершилась как можно скорее. Впрочем, я буду более реалистичным, - заявил Єрмак.

Он напомнил, что в этом году Украина достигла успехов на поле боя, освободив Херсон и продвинувшись на Харьковском направлении.

- Впрочем, эта война продолжается, и я не готов назвать точный день и время, когда мы победим. Но это точно произойдет, - подчеркнул руководитель ОП.

Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что к лету следующего года война должна идти на завершающий этап, а Россия начнет распадаться после победы.