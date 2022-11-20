«Коготь-меч»: Турция нанесла авиаудары по базам курдов в Сирии и в Ираке

Министерство обороны Турции сообщает о нанесении ударов по базам курдов в Сирии и в Ираке.

Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на Минобороны Турции.

В сообщении отмечают, что это начало антитеррористической воздушной операции «PENÇE KILIÇ» («Коготь-меч»). Анкара заявляет, что это ответ на теракты, которые произошли в стране на прошлой неделе.

«Гнезда террористов уничтожаются прямыми попаданиями. Пришло время расплаты», - заявили в Минобороны Турции.

Согласно сообщению, ВС Турции осуществили воздушные операции в районах Сирии Тель-Рифат, Маранез, Дербесие, Маликия, Айн-эль-Араб, Карачок, Айн-Дагне и в Ираке – Синджар, Сулеймания, Кандил.

Также в пресс-релизе на сайте ведомства подчеркивают, что проводят операции с целью «предотвращения террористических нападений на наш народ и силы безопасности с севера Ирака и Сирии, обеспечения безопасности границ и уничтожения терроризма в его источнике».

В Минобороны добавили, что операция проводилась в соответствии с правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава ООН.

Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor! 🇹🇷 pic.twitter.com/9jiFRn0hej — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022

Напомним, взрыв в Стамбуле произошел на популярной пешеходной улице Истикляль днем в воскресенье 13 ноября. Место взрыва расположено в шести минутах ходьбы от центральной площади Таксим.

Утром 14 октября сообщили о задержании женщины, которая, как считают правоохранители, оставила взрывчатку на улице.