В Казахстане проходят внеочередные президентские выборы

В Казахстане в воскресенье, 20 ноября, проходят внеочередные президентские выборы.

В стране и за ее пределами создано 10,1 тыс. избирательных участков.

Большинство участков открылось в 07:00 по времени Астаны. Некоторые начали работу часом раньше – в 06:00. А в пяти регионах страны голосование началось часом позже из-за разницы в часовых поясах.

Избиратели имеют право проголосовать до 20.00 по местному времени, после чего начнется подсчет голосов.

На должность главы государства претендуют шесть кандидатов. Конкурентами действующего президента Касима Токаева стали Каракат Абден от Национального альянса профессиональных социальных работников, Нурлан Ауэсбаев от Общенациональной социал-демократической партии. Среди кандидатов также выдвиженец партии «Ауил» Жигули Дайрабаев, Мейрам Кажикен от Содружества профсоюзов Казахстана «Аманат» и Салтанат Турсинбекова от объединения «Казахские матери – путь к обычаям».

По обновленной Конституции президент Казахстана избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права во время тайного голосования сроком на семь лет. Быть президентом победитель сможет только один раз.

На выборах в Казахстане аккредитовано более 640 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.

Население Казахстана сейчас превышает 19,6 млн человек, а избирательное право имеют 11 млн 950 тыс. 485 человек.

Внеочередные выборы президента Касим Жомарт Токаев назначил своим указом от 21 сентября этого года. Тогда в своем обращении президент Казахстана подчеркнул, что эти выборы должны «дать старт кардинальной перезагрузке всей политической системы страны».

Кроме того, согласно принятым парламентом изменениям в Конституцию Казахстана, президентский срок будет увеличен с пяти до семи лет, при этом президент не сможет переизбраться на второй срок.