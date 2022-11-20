Финляндия планирует в 2023 году начать строительство забора на границе с россией

В Финляндии запланировали в 2023 году начать строительство заборов на востоке страны вдоль государственной границы с российской федерацией. Закончить работы по возведению забора намерены через три или четыре года.

Об этом сообщает CNN .

На строительство финское правительство планирует потратить 139 миллионов евро (143 миллиона долларов).

«По оценке пограничной службы Финляндии, изменившаяся ситуация в плане безопасности привела к необходимости строительства барьерного ограждения вдоль части восточной границы», - заявили в пограничной службе.

Также отмечается, что если россия уменьшит свой пограничный контроль, это может вызвать дополнительное давление на финскую сторону, чтобы контролировать незаконный въезд.

«Финляндия не может полагаться на эффективность российского пограничного контроля», - отмечается в заявлении.

Планируемое пограничное ограждение будет простираться на расстояние от 130 до 260 километров - это лишь часть общей границы протяженностью 1335 километров с россией. Предусматривается сопутствующее оборудование для наблюдения и дорога для патрулирования.

Финская пограничная служба ожидает, что такой забор сможет простоять около 50 лет.

Следующей весной в Иматре будет построена пилотная секция.

Хельсинки, подавшая заявку на членство в НАТО, все больше ограничивает пересечение восточной границы, которая была одним из немногих пунктов въезда в Финляндию для россиян после того, как многие западные страны закрыли свое воздушное пространство и границы для российских самолетов в ответ на полномасштабное. вторжение в Украину.

Финляндия закрыла свою границу с России в конце сентября, примерно в то время, когда движение через сухопутную границу между странами усилилось, поскольку россияне пытались убежать от объявленной руководителем кремля Владимиром Путиным «долевой мобилизации» для участия в войне против Украины.

«Правительство считает, что российская мобилизация и поток быстро растущих туристов прибывают в Финляндию и следующих транзитом через Финляндию, ставят под угрозу международное положение Финляндии и международные отношения», - говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

Согласно ноябрьскому пресс-релизу Пограничной службы Финляндии, количество въездов «значительно сократилось» после вступления в силу этих ограничений.

Напомним, парламент Финляндии поддержал строительство ограждения на границе с россией.