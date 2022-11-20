Грузинские пенитенциарии отрицают, что Саакашвили отравлен: «Не получали никаких официальных документов»

В Пенитенциарной службе Грузии прокомментировали заявление адвоката и матери экс-президента Михеила Саакашвили о том, что его могли отравить после ареста и свидетельством этого являются результаты экспертизы.

Заявление ведомства приводит «Новости-Грузия».

В службе по исполнению наказаний отметили, что не получали ни от кого официальных документов, которые бы подтверждали заявления о возможном отравлении Саакашвили во время пребывания под стражей.

«Саакашвили находится под медицинским наблюдением в больнице, принимаются необходимые медицинские меры. Для предотвращения дезинформации, призываем всех воздержаться от распространения непроверенной и необоснованной информации», - говорится в заявлении.

Напомним, адвокат Саакашвили заявил о получении первых результатов экспертизы, которые подтверждают, что экс-президента могли отравить после ареста, и объясняют его проблемы со здоровьем.

По его словам, результаты экспертизы опубликуют через два дня, а на данном этапе он может сказать лишь о том, что в заключении есть перечень обнаруженных в организме Саакашвили ядовитых веществ.

Мать Саакашвили Гиули Аласания сказала, что речь идет о повышенном содержании тяжелых металлов - ртути, бария, таллия.

Напомним, что в 2004-2013 годах Михеил Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после отставки с поста президента он покинул страну. В 2015-2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию, а с июня 2020 состоял в должности председателя Исполнительного комитета реформ Украины. У Саакашвили есть украинское гражданство.

1 октября 2021 политик вернулся в Грузию, где его сразу арестовали. Прокуратура Грузии возбудила против политика еще одно уголовное дело за незаконное пересечение границы - в дополнение к целому ряду уголовных дел после отставки с поста президента.

19 ноября 2021 года группа медицинских экспертов, сформированная омбудсменом Грузии, заявила, что из-за длительной голодовки в Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому. После его перевели в госпиталь в Гори, затем в тюрьму в Руставе.

12 мая политика была переведена на обследование в гражданскую клинику « Вивамед » в Тбилиси. После посещения сына в клинике мать Саакашвили в тот же день сказала, что медики обнаружили у него девять болезней.

Уже в начале ноября у экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который находится в тюрьме, диагностировали туберкулез и деменцию.