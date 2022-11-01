Польша отказались приглашать лаврова на заседание ОБСЕ в декабре

Польша, которая председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), не пригласит министра иностранных дел рф сергея лаврова на заседание организации.

Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина, сообщило польское агентство PAP.

Ясина добавил, что МИД Польши уведомил об этом российскую сторону дипломатической нотой. Заседание ОСБЕ должно состояться в начале декабря в Лодзи (Польша).

В МИД россии такое решение Польши назвали «беспрецедентным и провокационным».

«Оно несовместимо со статусом председателя организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства», – заявила пресс-служба министерства.

В российском МИД добавили, что попросили других членов организации оценить действия Варшавы.

По информации агентства AFP, лаврову могут и вовсе запретить въезд в Польшу в связи с санкциями ЕС.

Напомним, из-за присутствия россии лидеры G20 откажутся от «семейного фото» на саммите в Индонезии.