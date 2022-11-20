Китай и США, впервые после визита Пелоси, возобновят военные контакты на высоком уровне

Министры обороны Китая и США Вэй Фэнхэ и Ллойд Остин проведут переговоры на полях форума региональной безопасности в Камбодже.

Об этом сообщает "Укринформ".

Встреча министров обороны КНР и США станет первым военным контактом на высоком уровне между странами, после того как Китай в одностороннем порядке приостановил регулярный диалог между военными ведомствами в августе. Это произошло в ответ на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на независимый Тайвань, который Пекин считает своей территорией.

Соглашение о возобновлении диалогов высокого уровня между США и Китаем было достигнуто во время встречи лидеров этих государств Джо Байдена и Си Цзиньпина на Бали перед саммитом G20.