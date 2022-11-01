Украина получила от Франции зенитные системы Crotale для защиты неба

Франция передала Вооруженным силам Украины два зенитно-ракетных комплекса Crotale.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Le Journal du Dimanche.

Также Франция поставит две реактивные системы залпового огня LRU, добавил министр. По словам чиновника, Франция входит в пятерку стран, которые наибольшим образом поддерживают Украину. Париж уже выделил на вооружение ВСУ 550 миллионов евро.

Кроме того, Франция обязалась обучить около 2 тысячи украинских военных. 400 уже прошли учения, в частности, по работе на технике, которую поставляет Украине Париж.

Франция также будет участвовать в работе центра обслуживания военной техники для Украины в Словакии, работу которого будет координировать совместная франко-немецкая ассоциация оборонпрома KNDS.

Напомним, Сунак приехал в Киев и пообещал новый пакет противовоздушной помощи Украине от Великобритании.