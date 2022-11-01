Впервые в истории в Украину приехал министр Новой Зеландии

Министр обороны Новой Зеландии Пини Хенаре посетил Украину и Польшу, в Киеве он встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и заявил о том, что его страна решительно поддерживает Украину в противостоянии против россии.

Сообщения о визите опубликовали сайт Минобороны Новой Зеландии, а также Алексей Резников в Twitter и Минобороны Украины.

«Я был рад приветствовать коллегу Пини Хенаре в Киеве. Мы обсудили наши совместные проекты, пути укрепления обороноспособности и скоординировали усилия по восстановлению после войны. Спасибо за вашу готовность продвигать интересы Украины в Юго-Восточной Азии», - написал Резников в Twitter.

В Минобороны Украины добавили, что визит министра обороны Новой Зеландии в Украину был совершен впервые в истории.

Сообщается, что во время встречи стороны обсудили продолжение Новой Зеландией миссии по поддержке подготовки украинских войск в Великобритании до июля 2023 года.

В пресс-службе Минобороны Новой Зеландии подчеркнули, что Хенаре был поражен стойкостью и решимостью украинского народа, а также его высоким боевым духом.

- Я подтверждаю решительную поддержку Новой Зеландией территориальной целостности Украины и ее народа, а также наше неизменное однозначное осуждение российской агрессии, - заявил Хенаре.

Также сообщается, что с начала вторжения россии в Украину в конце февраля Новая Зеландия ввела санкции против более 1200 российских физических и юридических лиц и предоставила Украине более 60 миллионов долларов в виде военной, дипломатической, правовой и гуманитарной помощи.

Резников проинформировал представителей зарубежной делегации о состоянии на фронте и рассказал об успешных действиях Сил обороны Украины и освобождении украинских земель от оккупантов на юге страны.

Кроме Украины, Хенаре также посетил Польшу, где встретился с польским министром национальной обороны Мариушем Блащаком.