Макрон недоволен тем, что рф развивает антифранцузские настроения в Африке

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что подстрекая антифранцузские настроения в странах Африки, россия питает свои хищнические амбиции.
Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на Reuters.
– Это мнение подпитывают другие, это политический проект. Я не дурак, многие инфлюэнсеры, иногда выступающие в телевизионных программах, получают деньги от россиян. Мы их знаем, – отметил французский лидер.
Как сказал Макрон, ряд государств, желающих распространить свое влияние в Африке, распространяют антифранцузскую пропаганду, чтобы навредить Парижу.
- Достаточно взглянуть на то, что происходит в Центральноафриканской Республике или где-либо, чтобы увидеть, что российский проект, который осуществляется там, когда Франция отодвинута в сторону – это проект хищничества, - добавил он.