Макрон недоволен тем, что рф развивает антифранцузские настроения в Африке

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что подстрекая антифранцузские настроения в странах Африки, россия питает свои хищнические амбиции.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на Reuters.

– Это мнение подпитывают другие, это политический проект. Я не дурак, многие инфлюэнсеры, иногда выступающие в телевизионных программах, получают деньги от россиян. Мы их знаем, – отметил французский лидер.

Как сказал Макрон, ряд государств, желающих распространить свое влияние в Африке, распространяют антифранцузскую пропаганду, чтобы навредить Парижу.