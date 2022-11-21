В Турции провели испытания сверхзвукового беспилотника Bayraktar с украинским двигателем

Турецкая компания Baykar провела испытание нового боевого беспилотника Bayraktar Kızılelma, имеющего двигатели украинского производства.

Об этом пишет Громадське со ссылкой на Anadolu.

В компании говорят, что сделали еще один важный шаг в процессе разработки Bayraktar Kızılelma, который станет первым беспилотным военным самолетом Турции.

В начале недели успешно прошли испытания беспилотника со страховочными тросами, а 20 ноября – без тросов. Технический директор Baykar Сельчук Байрактар обнародовал видео с испытаний. Bayraktar Kızılelma разрабатывается как сверхзвуковой беспилотник с турбореактивным двигателем, который может нести 1,5 тонны полезной нагрузки (вооружение, оборудование и т.п.). Его заявленная максимальная скорость – 900 км/ч, дальность полета – 930 км, а рабочая высота – более 10 километров. В воздухе он может работать пять часов. Ранее в компании сообщалось, что беспилотник совершит свой первый полет не ранее 2023 года. На нем установлены двигатели украинского производства АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ.

Разработчики говорят, что Kızılelma будет оснащен реактивным двигателем и сможет взлетать и приземляться на кораблях с короткими взлетно-посадочными полосами, в частности на строящемся флагманском десантном корабле Турции TCG Anadolu.

В Baykar заявляют, что Kızılelma успешно справится с самыми сложными задачами благодаря низкому радиолокационному следу, а также сможет вести бой «воздух – воздух» подобно пилотируемым боевым самолетам с агрессивными маневрами.