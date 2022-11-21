В Николаев прибыл посол Евросоюза – его поразили последствия российских обстрелов

В Николаев прибыл посол Евросоюза в Украине, эстонский дипломат Матти Маасикас.

Об этом он сообщил в соцсетях.

“Разрушения, которые россияне нанесли Николаеву, огромны: школы, университеты, административные и жилые дома. Но, прежде всего, сотни погибших мирных жителей”, - написал он в Twitter.

Маасикас встретился с мэром Николаева Александром Сенкевичем и главой ОВА Виталием Кимом. Они сфотографировались с флагом Евросоюза, уцелевшим после российского удара по зданию Николаевской ОВА.

Также для посла провели брифинг в бомбоубежище николаевского театра.