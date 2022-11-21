Токаев победил на внеочередных выборах президента Казахстана

Нынешний президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев одерживает победу на состоявшихся 20 ноября выборах главы государства с 81,31% голосов избирателей.

Об этом сообщает "Интефакс-Украина".

Токаев набрал почти 6,5 миллиона голосов. "Против всех" на выборах президента Казахстана проголосовали 5,8% избирателей, это второе место по количеству голосов. За претендента от народно-демократической патриотической партии "Ауил" Жигули Дайрабаева проголосовали 3,42% избирателей.

Явка избирателей на внеочередных выборах президента Казахстана составила 69,44%. При этом из 11 миллионов 953 тысяч граждан, обладающих избирательным правом, проголосовали 8,3 миллиона.