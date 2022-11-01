Генсек НАТО предположил, что война рф против Украины может закончиться переговорами

Война России против Украины может закончиться за столом переговоров, однако только при приемлемых для Украины условиях, ведь победа России и диктатора Владимира Путина недопустимы.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Зеркало недели.

- Мы хотим переговоров, но мы не хотим результата, означающего триумф брутального применения силы. Путин не может победить, это была бы катастрофа, - сказал Столтенберг.

Генсек отметил, что союзникам не следует недооценивать Россию, несмотря на то, что Путин совершил две стратегические ошибки, недооценив Украину и ее союзников, а также потерпел ряд неудач на поле боя, поэтому НАТО необходимо быть готовым к длительной войне. По его словам, россия все еще «сохраняет значительный военный потенциал и большое количество войск» и «готова нести существенные потери» с целью «нанести ужасные страдания украинскому народу».

– Мы должны быть готовы поддерживать Украину в течение длительного времени, – отметил Столтенберг. – Да, я знаю, что эта поддержка имеет свою цену. В наших странах многие сталкиваются с кризисом стоимости жизни. Это трудные времена. Но цена, которую мы платим, измеряется деньгами. А украинцы платят цену, которая измеряется кровью.

Генсек НАТО добавил, что в случае российской победы в Украине «всем нам придется заплатить гораздо более высокую цену».