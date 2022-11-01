Орбан попал в скандал из-за шарфа с «Великой Венгрией», в состав которой «включили» часть Украины и Румынии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в скандал из-за неоднозначного шарфа с изображением карты «Великой Венгрии», в состав которой «включили» часть Украины и Румынии.

Видео, где Орбан в фанатском шарфе, он сам опубликовал в Facebook, в понедельник, 21 ноября.

В этом шарфе Орбан пришел на встречу с футболистом Балажем Джуджаком, который провел прощальный матч за национальную сборную.

На шарф обратил внимание немецкий либеральный политик, депутат Европарламента Даниэль Фройнд. Он поделился этой публикацией на свой странице и с сарказмом отметил, что такие выходки венгерского премьера «очень успокаивающие для стран-соседей».

«Премьер-министр Венгрии – в шарфе с картой «Великой Венгрии». Как успокаивающе для соседей Венгрии», – написал Фройнд.

The Prime Minister of Hungary - wearing a scarf with the map of Greater Hungary. How reassuring for Hungary's neighbors. pic.twitter.com/V1MJvuR29z — Daniel Freund (@daniel_freund) November 21, 2022

В МИД Румынии уже отреагировали на поступок венгерского премьера, пишут румынские СМИ. Ведомство передало послу Венгрии в Бухаресте «твердое неодобрение поступка Орбана.

Там заявили, что «подобный жест находится в очевидном контрасте с атмосферой открытости и возобновлением двустороннего диалога по поводу недавних консультаций, которые румынский министр иностранных дел провел в Будапеште как с венгерским коллегой, так и с венгерским премьером».

Термином «Великая Венгрия» обозначают входящие в Венгерское Королевство земли. Страна потеряла эти территории согласно Трианонскому договору 4 июня 1920 между государствами – победителями в Первой мировой войне и Венгрией, потерпевшей поражение.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в сентябре выступил на закрытой встрече с пророссийской речью. По его мнению, война в Украине может продолжаться до 2030 года и Украина может потерять треть или половину своей территории, а также допускает распад Евросоюза в следующее десятилетие.