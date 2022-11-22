Сессия Николаевского горсовета: Депутат Павлович призвал коллег из запрещенной ОПЗЖ выполнить решение суда и распустить фракцию ОНЛАЙН

Во вторник, 22 ноября, в Николаевском городском совете проходит очередная пятнадцатая сессия Николаевского городского совета.

Трансляция заседания проходит в YouTube.

Пленарное заседание пройдет в дистанционном режиме.

На заседания сессии выносятся бюджетные и текущие вопросы.

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10:57 Во время обсуждения повестки дня депутат Евгений Павлович поднял вопрос о деятельности в городском совете фракции запрещенной партии ОПЗЖ.

- Насколько мне известно, в Николаевской области существуют три фракции: в Николаевском городском, областном и районном советах. Я сейчас не затрагиваю этичный вопрос, уже в течение пяти месяцев, почему до сих пор эти фрации продолжают существовать. У нас уже долгое время идет война, гибнут ребята, лучшие ребята. Гибнут люди, гибнут дети. А фракции ОПЗЖ почему-то продолжают свою работу. Есть решение суда, которое должно быть исполнено, - сказал Павлович.

Также он напомнил, что никто из депутатов фракции ОПЗЖ в Николаевском совете не вышел из фракции, не заявил публично о своей позиции и не пошел воевать. Павлович призвал коллег выполнить решение суда.

По словам секретаря Николаевского горсовета Дмитрия Фалько, в аппарат совета не поступало заявлений от членов фракции ОПЗЖ.

– Согласно решению суда, деятельность этой партии запрещена, этой партии не устраняет. Таким образом, фракции этой партии не существует, – сказал Фалько.

С ним не согласился Павлович. По его словам, решение о роспуске фракции может принять только сама фракция. Или нужно вносить изменения в регламент, чтобы сессия распустила эту фракцию.

В результате Фалько предложил, чтобы юридический департамент дал свои объяснения по поводу ситуации с фракцией ОПЗЖ.

После этого депутаты почтили минутой молчания брата депутата от ОПЗЖ Елизаветы Трищанович, который погиб, защищая Украину в рядах ВСУ.