Николаевская ОВА работает над вопросом выделения средств на восстановление сетей водоснабжения в Николаеве, – Сенкевич

Николаевская ОВА во главе с председателем Виталием Кимом работает над возможностью выделения средств на ремонт систем водоснабжения города Николаева, значительно пострадавших от соленой воды.

Об этом во время заседания сессии Николаевского горсовета заявил мэр Александр Сенкевич.

– Я не хочу открывать все секреты, но сейчас работаем совместно с Николаевской ОВА, она даже работает больше в этом направлении, с депутатами ВР, с Кабинетом министров Украины по выделению отдельного пакета средств на восстановление водоснабжения, ремонт труб. На самом деле количество порывов у нас увеличилось в 20 раз. У нас сегодня работает водоканал и еще 7-8 подрядчиков, которые привлечены к ликвидации порывов. У нас не было бы дома воды, даже соленой, если бы эта работа ни проводилась. У нас Николаев превратился в маленькую Венецию, потому что все течет. К сожалению, соленая вода уничтожает наши трубопроводы, – заявил Александр Сенкевич.