«Ожидаем официальных извинений»: МИД Украины вызвал венгерского посла из-за скандального шарфа Орбана

Министерство иностранных дел Украины вызывает посла Венгрии в связи с негодованием поступком премьера Виктора Орбана.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Как уже сообщалось, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в скандал из-за неоднозначного шарфа с изображением карты «Великой Венгрии», в состав которой «включили» часть Украины и Румынии.

«Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений и не отвечает принципам европейской политики», – отметил Николенко.

В МИДе хотят сообщить венгерскому послу о неприемлемости поступка Виктора Орбана.

«Ожидаем официальных извинений венгерской стороны и опровержения посягательств на территориальную целостность Украины», – отметил представитель МИД Украины.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в сентябре выступил на закрытой встречи с пророссийской речью. По его мнению, война в Украине может продолжаться до 2030 года, и Украина может потерять треть или половину своей территории, а также предполагает распад Евросоюза в следующее десятилетие.