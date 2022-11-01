Главам иностранных дипломатических миссий 20 стран показали последствия российских обстрелов Николаева

В понедельник, 21 ноября, в Николаев с рабочим визитом прибыли главы иностранных дипломатических миссий 20 стран, которым показали поврежденные и разрушенные в результате попадания российских боеприпасов объекты.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким на своей странице в Facebook.

По его словам, Николаев посетили Чрезвычайные и Полномочные Послы Бартош Цихоцки (Польша), Давлатали Назризода (Таджикистан), Валериу Киверь (Молдова), Георге Закарашвили (Грузия), Рикардо Лопес-Аранда Хагу (Испания), Оле Аница Джамич (Хорватия), Тобиас Тиберг (Швеция), Гайк Торосян (Армения), Драгица Понорец (Черногория), Матти Маасикас (ЕС), Ягмур Ахмет Гюльдере (Турция), Томаж Менцин (Словения), Йеннес де Мол (Нидерланды). Также в город прибыли Временно поверенные по делам Сабир Рзаев (Азербайджан), Лина Темистоклеус (Кипр), Эммануил Андрулакис (Греция), Грегоре-Мариан Малеа (Румыния), заместитель Главы Миссии Бенжамен Рориг (Франция) и Первый Секретарь Сринивасана Рангачари (Индия).

«Вместе с Николаевским городским головой Александром Сенкевичем показали гостям поврежденные и разрушенные в результате попадания российских боеприпасов объекты. Иностранные гости осмотрели поврежденные здания Черноморского национального университета имени П. Могилы, Николаевской гимназии №2, Николаевского академического драматического театра, Николаевской областной военной администрации, жилые дома, музей и другие пострадавшие из-за российских обстрелов объекты инфраструктуры. Кроме того, по результатам рабочего визита провели совещание по текущей ситуации в Николаеве и области. Где рассмотрели вопросы потребностей населения, электро и водоснабжения, восстановление поврежденной и разрушенной инфраструктуры», – написал Ким.

Глава ОВА добавил, что во время личного общения подробно рассказал о ситуации в регионе с начала полномасштабного вторжения войск россии.