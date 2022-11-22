«Не могу себе позволить задержаться надолго»: Беленюк заявил о выходе из НОК после того, как в сети опубликовали состав комитета

Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк заявил о выходе из состава Национального олимпийского комитета Украины.

Об этом он написал в Facebook, опубликовав фото соответствующего заявления с просьбой об исключении его из состава НОК Украины.

Жан Беленюк принимал участие в выборах президента Национального олимпийского комитета Украины, однако новым главой комитета стал Вадим Гутцайт, за которого проголосовали 83,6% делегатов.

Кроме выборов нового президента, на Генассамблее был избран состав НОК на период 2022-2026, а также вице-президенты организации. Ондин из них стал Андрей Шевченко, а Нестор Шуфрич и Григорий Суркис вошли в него как новые члены Национального олимпийского комитета.

Результаты выборов членов НОК Украины отрицательно восприняли журналисты и пользователи соцсетей. В основном это касалось членства Суркиса и Шуфрича. Также неоднозначно восприняли, что главой НОК стал министр спорта Вадим Гутцайт. Выступая против членства Шуфрича и Суркиса, Шевченко заявил, что отказывается от должности вице-президента НОК Украины. Но в НОК сообщили, что оба одиозных члена выйдут из состава НОК.

Через несколько дней экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля сообщил, что по итогам отчетно-избирательной конференции был избран в члены Национального олимпийского комитета. Зозуля указал фамилии еще 22 человек, кроме Суркиса и Шуфрича, избранных членами Национального олимпийского комитета. В их числе преимущественно указаны бывшие депутаты Партии регионов.

«Все, как в старые недобрые времена – «развели, как котят». Похоже, Шуфрич с Суркисом, выполняли только функцию громоотвода. И пока общество справедливо возмущалось их фамилиями в списке, новоизбранный президент Вадим Гутцайт завел в НОК прямо «золотую» команду, 80% из которой вообще не имеют никакого отношения к спорту. Разве что спортом считать коррупцию, борьбу за место в списке ОПЗЖ или рэкет в 90-е. Конечно, спорт сейчас не ко времени, но свое время волокти на руководящие должности всех зашкваренных и дискредитированных?! Если партию ОПЗЖ запретили, то почему до сих пор не запретили ее бывшим членам сунуть свой нос во власть, будь то политическую или спортивную?!» – написал Зозуля в Facebook.





После поста Зозули Беленюк сообщил о выходе из скалда НОК.