Президенту Дуде позвонил фейковый Макрон – российские пранкеры говорят, что это они

Российские пранкеры Вован и Лексус звонили по телефону президенту Польши Анджею Дуде после падения ракеты в Пшеводуве 15 ноября от имени президента Франции Эмануэля Макрона. В канцелярии уже признали, что такой разговор действительно был, однако отметили, что Дуда через несколько минут понял подставу и прервал звонок.

Об этом сообщает ZN.ua.

Запись разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столарова с Анджеем Дудой появилась накануне в российских соцсетях. Во время разговора Дуда говорит, что не винит россиян и не хочет войны с россией. Псевдомакрон только лаконично соглашается.

«После взрыва ракеты в Пшеводуве во время ряда телефонных разговоров с главами государств и правительств было лицо, выдавшее себя за президента Франции Эммануэля Макрона. Во время разговора президент по необычному способу ведения разговора понял, что могла быть попытка мошенничества и прекратил разговор», - заявили в канцелярии Дуды.

Также отмечается, что после этого канцелярия немедленно начала расследовать инцидент в сотрудничестве с соответствующими службами.

Как известно, 15 ноября россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали недалеко от границы с Польшей. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне.

В свою очередь президент США Джо Байден во время общения с журналистами на Бали назвал «маловероятным» то, что ракета была выпущена с территории россии.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что взрывы на востоке Польши были несчастным случаем , и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну, поскольку упавшая ракета, по словам Дуды, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО.

Также в Польше рассказали о первых результатах расследования падения ракеты – говорят, все указывает на украинскую ПВО.

В то же время власти Украины заявляют, что ракета - российская, и настаивают на том, чтобы украинских экспертов допустили к расследованию.