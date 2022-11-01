Орбан попытался оправдаться за шарф с картой «Великой Венгрии»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попытался успокоить возмущение своим поступком после того, как он пришел на футбольный матч в шарфе с картой «Великой Венгрии».

Соответствующий пост он написал на своей странице в Facebook.

«Футбол – это не политика. Давайте не видеть того, чего нет. Сборная Венгрии – команда всех венгров, где бы они ни жили!» – заявил Орбан.

Как известно, Орбан пришел на товарищеский футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта «Великой Венгрии» с частями соседних государств в ее составе – современных Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украины – принадлежавших Королевству Венгрия к концу Первой мировой войны, после чего она потеряла их по условиям Трианонского мирного договора.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что в ответ вызывает посла Венгрии.