«Равнодушие и апатия»: Кремль заказал закрытый опрос и выяснил, что россияне устали от войны

Администрация российского президента в начале ноября провела опрос в нескольких регионах россии, который показал, что россияне устали от войны и испытывают апатию.

Об этом сообщает российское издание Meduza со ссылкой на два источника, близкие к Кремлю и знакомые с результатами исследования.

Сообщается, что данные фокус-групп четко свидетельствуют о том, что россияне «не испытывают оптимизма в отношении своего будущего и будущего страны».

«Это не уход в оппозицию или полное неприятие СВО. Это равнодушие и апатия. Ничего не вдохновляет, ничего не тянет вперед. Только отстаньте от нас, не лезьте к нам», - пояснил один из собеседников.

В Кремле якобы считают, что россияне «устали от войны в принципе» и это не зависит от динамики боевых действий. Также собеседники издания отметили, что россияне все чаще задают себе вопросы о причинах войны.

Напомним, в сентября сообщалось, что все больше граждан россии не хочет воевать с Украиной. Мнение россиян разделилось почти поровну в вопросе о том, нужно ли продолжать наступление или же начинать переговоры. Также продолжает нарастать уверенность, что война затянется. При этом, согласно опросу, больше всего режим путина поддерживает старшая возрастная группа.