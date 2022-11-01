путин теряет влияние: подоляк прогнозирует быстрый раскол в российской элите

россия проигрывает войну и будет вынуждена идти на обновление своей политической элиты. Уже через месяц-два в кремле могут возникнуть напряженные конфликты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы ОП Михаила Подоляка в эфире национального телемарафона.

Подоляк считает, что на фоне того, как президент россии владимир путин теряет влияние, в кремле появляются новые фавориты, в том числе создатель «ПВК Вагнера» евгений пригожин и секретарь совета безопасности россии николай патрушев, а также заместитель главы администрации президента сергей кириенко.

«Они постепенно берут на себя инициативу и говорят какие-то вещи, которые не так радикальны, как это говорит господин путин, или наоборот, более радикальные», - сказал Подоляк.

По его словам, россию ждет политическая трансформация.

«В русской элите однозначно будет раскол. Это – первое. Второе – российская федерация обязательно пройдет через внутреннюю политическую трансформацию, иначе никак. Она проигрывает войну и будет вынуждена идти на обновление своей политической элиты», – заявил Подоляк.

Он отметил, что ожидает напряженных конфликтов, потери влияния путина, смены ключевых спикеров в «российской элите» и внутреннего диалога в россии о том, как ей выйти из этой войны, чтобы не потерять окончательно российскую государственность.

«Вот это ключевая повестка дня, которой будет жить российская федерация буквально уже через месяц-два», - сказал он.

Напомним, по мнению аналитиков ISW, бегство российских оккупанты из Херсона подорвало доверие к руководителю кремля Владимиру Путину и поставило под сомнение его способность выполнять свои военные обещания.