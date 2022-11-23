Франция отрицала перспективу вторжения, а Германия предпочла быстрое поражение Украины, – Джонсон

Франция отрицала перспективу российского вторжения в Украину, а немецкое правительство изначально предпочитало быстрое военное поражение Украины, чем продолжающийся конфликт.

Как передает Укринформ, об этом бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал в интервью CNN Portugal.

Он отметил, что отношение западных стран к полномасштабному вторжению москвы 24 февраля было очень разным, хотя позже государства ЕС объединились вокруг Украины и сейчас оказывают ему непреклонную поддержку.

- Это событие было огромным шоком... Мы видели, как стягиваются батальонные тактические группы россии, но разные страны имели очень разные взгляды на это. На определенном этапе немецкая позиция заключалась в том, что когда такое произойдет, то это будет катастрофа, но было бы лучше, если бы все это быстро закончилось, – отметил Джонсон.

По его словам, немцы ссылались на «всяческие экономические обоснования» такого подхода.

В то же время «французы все отрицали вплоть до последнего момента», добавил он.

Сам президент Эммануэль Макрон прилагал много усилий, чтобы отговорить путина от вторжения в Украину, напоминает издание.

Джонсон также подверг критике реакцию Италии на угрозу вторжения. Ее правительство во главе с тогдашним премьером Марио Драги «на начальном этапе просто сказало, что они не смогут поддержать позицию, которую мы занимали», учитывая их огромную зависимость от российских энергоносителей.

Джонсон отметил, что после февральского вторжения отношение к россии в Европе быстро изменилось.

– Что произошло, так это то, что все – немцы, французы, итальянцы, все, Джо Байден – увидели, что просто не было другого выхода» и что с путиным «нельзя вести переговоры», – сказал экс-премьер, добавив, что с тех пор «ЕС выполнил блестящую работу» в своем противостоянии с россией.

- После всех моих тревог... я отдаю должное тому, как действовал ЕС. Они были единственными. Санкции оказались жесткими, – объяснил Джонсон.

По его словам, Зеленский показал себя как «совершенно выдающийся» руководитель.

– Он очень храбрый парень. Я думаю, что история этого конфликта была бы совсем, совсем другая, если бы его там не было, – добавил Джонсон.

Он также выразил поддержку решению Украины стать членом Евросоюза.

Напомним, ранее Борис Джонсон отметил Президента Украины Владимира Зеленского наградой сэра Уинстона Черчилля.