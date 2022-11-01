Ким заявил, что включение Николаева в «зерновое соглашение» возможно после освобождения Кинбурна

Порты Николаева и области будут возможно включены в «зерновой коридор» после освобождения Кинбурнской косы.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, вопрос пока еще более актуален.

— Включение порта Николаев в зерновое соглашение рассматривалось с самого начала, сейчас это более актуально, но мы ждем освобождения Кинбурна, и улучшения ситуации, чтобы можно было присоединиться к зерновому соглашению, - сказал Ким.

Напомним, Украина официально обратилась к международным партнерам с предложением продлить зерновую инициативу минимум на год и присоединить к ней порт «Николаев» . Это позволит существенно увеличить экспорт украинской агропродукции.