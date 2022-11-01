«Общество такой прецедент не проглотит»: Глава Федерации хоккея Зубко вслед за Беленюком заявил о выходе из НОК

Глава Федерации хоккея Георгий Зубко подал заявление об исключении его из членов Национального олимпийского комитета Украины из-за его состава, а также предлагает провести перевыборы.

Об этом он написал в Facebook.

«Подал заявление на исключение меня из состава членов НОК. Имел бы честь продолжать представлять интересы развития хоккея в украинском олимпийском движении, однако не при таком составе и не при таких обстоятельствах. Думаю, каждый из нас обещал делать все возможное для восстановления нашей страны. Друзья, это время пришло», - написал он.

Зубко сообщил, что принял такое решение, руководствуясь уважением к тем, кто на фронте «буквально чистит нашу страну от предателей и врагов». Кроме того, Зубко отметил, что украинское общество такой прецедент «не проглотит» и реванша старых лиц не будет.

Он добавил, что НОКу нужны прозрачные и честные перевыборы.

Напомним, ранее олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк заявил о выходе из состава Национального олимпийского комитета Украины. Случилось это после того, как экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля сообщил, что по итогам отчетно-избирательной конференции был избран в члены Национального олимпийского комитета. Зозуля указал фамилии еще 22 человек, кроме Суркиса и Шуфрича, избранных членами Национального олимпийского комитета. В их числе преимущественно указаны бывшие депутаты Партии регионов.