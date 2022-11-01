Переговоров не будет: Как власти Украины отреагировали на массированный российский ракетный удар

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя очередной массированный ракетный удар россии по Украине, заявил, что подобные действия рф не приблизят переговоры.
Соответствующий пост он написал в Twitter.
«Диктуем по слогам. Ни ваши ракеты. Ни ваши «шахиды». Ни ваши обстрелы роддомов ни на миллиметр, ни на шаг не приблизят ваше желание о переговорах. Только единственное желание – уничтожать рашистское чудовище. Со страной-террористом – переговоры только через прицел Сил обороны», - написал Данилов.
Диктируем по слогам. Нет ваши ракеты. Нет ваши «шахиды». Ни ваши обстрелы роддомов ни на миллиметр, ни на шаг не приблизят ваше желание о переговорах. Только единственное желание – уничтожать рашистское чудовище. Со страной-террористом – переговоры только через прицел Сил обороны 🇺🇦!— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 23, 2022
Отреагировал на обстрел и глава ОП Андрей Ермак.
Сначала он написал в Telegram, «террористы сразу подтверждают, что они террористы – запускают ракеты». Ермак имел в виду признание Европарламентом россии государством-спонсором терроризма.
Позже он добавил, что Украина выстоит и российские обстрелы ее не сломают.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал, что россия «отмечает» свое признание террористическим государством новым ракетным террором против столицы Украины и других городов.
«Тем, кто еще сомневался, должно быть понятно: Россия должна быть признана террористическим государством по всему миру, а Украина должна как можно скорее получить все необходимые системы ПВО», – написал он в Twitter.
Russia celebrates its recognition as terrorist state with new missile terror against Ukraine’s capital, other cities. Should be clear to those who still had doubts: Russia must be recognized as terrorist state worldwide and Ukraine must get all necessary air defense systems ASAP.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 23, 2022