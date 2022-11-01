Посла россии в Молдове вызвали в МИД страны после отключения электроэнергии из-за ракетных ударов по Украине

Олег Васнецов Посол россии в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД страны в связи с отключением электроэнергии в республике.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

В МИД Молдовы добавили, что министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску настоятельно потребовал вызвать в МИД посла поссии в Республике Молдова.

Российскому послу планируют выразить протест в связи с бомбардировками инфраструктурных объектов Украины, которые повлекли за собой сбои поставок энергии в Молдавию.

Как известно, накануне вице-премьер республики, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил о перебоях с электроснабжением в стране после ракетных ударов россии по объектам критической инфраструктуры в Украине.

Отключения энергии фиксируются сразу в нескольких регионах республики. Проблемы затронули и столицу страны, Кишинев – в городе не работают светофоры, остановились троллейбусы.