35 военнослужащих ВСУ и одного гражданского вернули домой в рамках обмена

Украина в рамках обмена военнопленными вернула домой 35 военнослужащих и одного гражданского.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

«Провели очередной обмен пленными. Вернули домой 36 наших людей – одного гражданского и 35 военных. Среди уволенных – ребята, защищавшие Мариуполь, были на «Азовстале», а также нацгвардейцы, взятые в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения. Всего удалось уволить 22 нацгвардейцев, 8 пограничников, 4 бойца ВМС, одного парня из ВСУ. У уволенного гражданского, к сожалению, была ампутированная нога», - написал он.