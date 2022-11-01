Европарламент признал рф государством-террористом, а затем она доказала всему миру, что это все правда, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины. Он подчеркнул, что россия еще раз доказала, что она является террористическим государством.

Соответствующее видеообращение он опубликовал в Telegram.

- Сегодня Европарламент признал россию государством-террористом, а затем россия доказала всему миру, что это все правда - применив 67 ракет по нашей инфраструктуре, по нашей энергетике, по обычным людям. Результат трагичен – большое количество раненых, есть погибшие. Прошу, примите мои соболезнования все, кто потерял родных и близких. Что касается света и водоснабжения, энергетики работают, ГСЧС работают, местные власти тоже. Мы все это восстановим и все это пройдем, потому что мы несгибаемый народ, – сказал Президент.