Украина инициирует проведение безотлагательного заседания Совбеза ООН, – Зеленский

Украина обращается в ООН с запросом провести безотлагательное заседание Совбеза после сегодняшних российских массированных обстрелов.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

«Поручил послу Украины в ООН обратиться с запросом о безотлагательном созыве СБ ООН после сегодняшних российских ракетных обстрелов. Убийство гражданского населения, уничтожение критической инфраструктуры – это терроризм, и Украина и дальше потребует от мира решительной реакции на эти преступления», – написал он в Twitter.

«Украину не испугают трусливые бесчеловечные террористические атаки российских военных преступников!», – добавил Зеленский.

Между тем, сообщается, что заседание Совбеза ООН начнется в 23:00 по киевскому времени.