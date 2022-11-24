Зеленский выступил на Совбезе ООН и призвал осудить энергетический террор российской федерации

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на срочном заседании Совбеза ООН, созванном по инициативе Украины, и призвал поддержать украинскую формулу мира и осудить энергетический террор российской федерации.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

Ниже приводим полный текст выступления Зеленского.

Ми чекаємо жорсткої реакції світу на сьогоднішній російський терор. Ми чекаємо реакції партнерів. Ми чекаємо реакції друзів – не просто спостерігачів. Ми чекаємо реакції всіх тих, хто справді визнає Статут ООН.

Ми робимо все, що можливо. Україна представила формулу миру. Світ її чув.

10 пунктів, як повернути повну силу Статуту ООН, який був порушений Росією, і гарантувати безпеку Україні, безпеку Європі та всім народам планети, які потерпають від наслідків російської агресії.

У відповідь на нашу формулу миру Росія крокує за пунктами своєї формули терору.

Наступного ж дня після того, як я запропонував українську формулу миру на саміті G19 в Індонезії, ми отримали по десять російських ракет на кожен пункт формули миру. Удари тривали.

Ми звільнили Херсон. І щойно російська армія звідти втекла, вона почала методично руйнувати це місто. Щодня – удари.

Цієї ночі – черговий ракетний удар по Запорізькій області, по лікарні – по корпусах, де розміщувалося пологове відділення. Російські терористи забрали життя немовляти – дитині було два дні, коли її вбила російська ракета!

І потім знову – загиблі, загиблі, десятки поранених. У місті Вишгороді сьогодні вдень – влучання в житловий будинок, 35 людей постраждали, четверо загинули.

Це один з основних пунктів російської формули терору – ракети.

Лише за один сьогоднішній день – майже 70 ракет проти нашої енергетичної інфраструктури. Є влучання, на жаль, і в житловий будинок. Лікарні, школи, транспорт, житлові райони – усе постраждало.

Російський терор призвів до блекауту, причому не лише в Україні. У сусідній Молдові також зникло світло.

Але ніде у світі не повинне зникнути розуміння, чого саме Росія хоче досягти такими ударами.

Енергетичний терор – це аналог застосування зброї масового ураження.

Коли на вулиці мінусова температура, а десятки мільйонів людей унаслідок влучання російських ракет по енергооб’єктах залишаються без електрики, тепла й води, це очевидний злочин проти людяності.

Пані та панове!

Серед вас – представники держави, яка нічого не пропонує світу, окрім терору, дестабілізації й дезінформації. Будь-які російські формули не передбачають нічого іншого.

І саме тому я наголошую ще раз: настав час підтримати українську формулу миру!

У світі не має залишитися жодної можливості для терору!

Саме тому ми звертаємося до наших партнерів по підтримку для захисту нашого неба. Нам потрібні сучасні та ефективні системи ППО й ПРО, і я дякую всім, хто вже допомагає.

Що вам зараз може сказати представник держави-терориста? Що від їхніх ракет не страждають мирні люди? Все очевидно. Все надто очевидно.

І я закликаю вас до конкретних кроків на захист людяності й життя!

Росія давно намагається перетворити Радбез ООН на майданчик для риторики. Але ж Радбез створювався як найпотужніший у світі майданчик для рішень і дій. Ось це ми з вами й можемо продемонструвати.

Радбез має дати чітку оцінку вчинкам держави-терориста відповідно до розділу 7-го Статуту ООН. Україна пропонує, щоб Радбез ухвалив таку резолюцію – про засудження будь-яких форм енергетичного терору.

Побачимо, чи зможе хтось у світі разом із Росією сказати, що терор проти цивільних людей – це нібито добре.

Я підтверджую запрошення від України щодо місії експертів ООН на обʼєкти критичної інфраструктури нашої держави, які зазнали чи можуть зазнати ударів російськими ракетами.

Потрібно здійснити належну оцінку пошкоджень і руйнувань. Потрібно зафіксувати, що це удари саме по тій інфраструктурі, яка забезпечує життя десятків мільйонів людей.

І нарешті треба відновити справедливість всередині самих структур ООН.

Держава-терорист не повинна брати участі в будь-яких голосуваннях щодо питань її агресії, її терору.

Це глухий кут, коли той, хто спричинив війну, коли той, хто відповідальний за терор, блокує будь-яку спробу Радбезу ООН виконати свій мандат.

Це нонсенс, що право вето зберігається для того, хто несе злочинну війну.

Треба вивести світ із цього глухого кута.

Це абсолютно можливо.

Світ не має бути заручником одного міжнародного терориста.

Росія робить усе, щоб електрогенератор був більш потужним і потрібним інструментом, ніж Статут ООН. Ми ж маємо й можемо повернути реальний сенс усім речам і передусім Статуту ООН.

Потрібні ваші рішення!

Дякую вам за можливість!

Дякую вам за увагу!

Слава Україні!