Сербия и Косово заключили соглашение по автомобильным номерам

Сербия и Косово решили проблему автомобильных номеров дипломатическим путем, заключив соглашение.

Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Twitter.

«Договоренность достигнута! Очень рад сообщить, что главные переговорщики между Косово и Сербией при посредничестве ЕС договорились о мерах, позволяющих избежать дальнейшей эскалации и полностью сконцентрироваться на предложениях по нормализации отношений между странами. Сербия прекратит выдачу номерных знаков с названиями косовских городов, а Косово прекратит дальнейшие действия, связанные с перерегистрацией транспортных средств. Я приглашу стороны в ближайшие дни обсудить следующие шаги», – написал он.

Соглашение достигнуто в Брюсселе при посредничестве Евросоюза.

Напомним, 31 июля на границе между Сербией и Косово произошло вооруженное столкновение. Власти Косово ранее объявили, что со следующей недели граждане Сербии, которые будут въезжать на территорию республики, будут получать временный документ о пересечении границы, а сербские документы будут считаться недействительными. В Приштине заявили, что это решение является ответом на действия Белграда, не признающего удостоверения, выданные Косово. В Сербии отреагировали угрозами.

В результате Косово к 1 сентября отложило замену сербских документов .