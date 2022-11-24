Военное преступление, которое не должно остаться безнаказанным: Макрон отреагировал на ракетный удар рф по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон считает российские ракетные удары по Украине военным преступлением, которое не должно оставаться безнаказанным.

Об этом он написал в Twitter.

«Сегодня были массированные обстрелы Украины, в результате чего большая часть страны осталась без воды и электричества. Любой удар по гражданской инфраструктуре является военным преступлением и не должен оставаться безнаказанным», - отметил Макрон.

Как известно, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ожидает «прямого контакта» с президентом РФ Путиным в ближайшие дни - по вопросам гражданской атомной энергетики и Запорожской АЭС.