Военное преступление, которое не должно остаться безнаказанным: Макрон отреагировал на ракетный удар рф по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон считает российские ракетные удары по Украине военным преступлением, которое не должно оставаться безнаказанным.
Об этом он написал в Twitter.
«Сегодня были массированные обстрелы Украины, в результате чего большая часть страны осталась без воды и электричества. Любой удар по гражданской инфраструктуре является военным преступлением и не должен оставаться безнаказанным», - отметил Макрон.
Как известно, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ожидает «прямого контакта» с президентом РФ Путиным в ближайшие дни - по вопросам гражданской атомной энергетики и Запорожской АЭС.