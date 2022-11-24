«Не оставляют мне дипломатических вариантов»: Постпред Украины в ООН красноречиво отреагировал на выступление небензи и ракетный удар

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица отреагировал на российские атаки по украинской критической инфраструктуре и выступление представителя россии Василия Небензи.

Соответствующий пост Кислица опубликовал в Twitter.

«Слушать посланника путлера в СБ ООН, как сегодня, является одной из самых ужасных моих обязанностей. Даже зная, что его место в аду навсегда, сегодняшняя террористическая атака путлера на Украину не оставляет мне дипломатических вариантов. В аду будет «плач и скрежет зубов», но не будет покаяния», - отметил дипломат.