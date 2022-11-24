Зеленский назначил нового руководителя СБУ во Львовской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем управления СБУ во Львовской области 52-летнего Вадима Онищенко, до этого работавшего заместителем начальника управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Документ обнародован на сайте главы государства.

Указ о назначении полковника Онищенко Вадима Николаевича руководителем Управления СБУ Львовской области президент подписал в среду, 23 ноября.

В открытых источниках есть информация, что Вадим Онищенко родился 18 ноября 1970 в Донецкой области. В 1996 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности правоведение.

Карьеру в СБУ начал с 2000 года, прошел путь от оперуполномоченного до заместителя начальника ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях. За образцовую работу отмечен рядом наград СБУ.

Как известно, в августе этого года Владимир Зеленский уволил начальника СБУ во Львовской области Артема Бондаренко, который перешел работать начальником Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.