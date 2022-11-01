Украина и рф обсудили возврат поставок российского аммиака в обмен на пленных, - Reuters

Представители Украины и российской федерации встретились 17 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратах Абу-Даби для того, чтобы обсудить возобновление поставок российских удобрений в обмен на возвращение военнопленных.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники, сообщает ТСН.

Как уточняется, речь идет об экспорте аммиака из россии по украинскому трубопроводу Тольятти — Одесса.

Агентство утверждает, что переговоры между Киевом и кремлем, в частности, были сосредоточены на урегулировании препятствий для работы зернового коридора с Украиной, действие которой было продлено 17 ноября. ОАЭ выступили посредником в переговорах, в то же время ООН не была представлена на встрече, хотя играет центральную роль в договоренностях по экспорту сельскохозяйственной продукции из трех украинских портов.

Посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал Reuters, что увольнение украинских военнопленных действительно является частью переговоров по возобновлению экспорта российского аммиака.

«Конечно, мы ищем способы сделать это (вернуть военнопленных – ред.) при любой возможности», — сказал он.

СМИ не удалось выяснить, каким был результат переговоров и каких договоренностей удалось достичь на встрече.

В среду, 23 ноября, президент россии владимир путин также сказал, что российская сторона намерена обсудить с ООН возобновление работы украинского участка аммиакопровода.