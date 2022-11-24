«Для расследования преступлений рф и выявления коллаборантов и предателей»: Генпрокурор назначил нового главу Херсонской прокуратуры

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин назначил нового главу Херсонской прокуратуры.

Об этом Андрей Костин рассказал в эфире телемарафона новостей.

«Для обеспечения более эффективной работы, мною был назначен новый глава Херсонской прокуратуры. Это Сергей Гриценко. Ему 49 лет и он родился в Житомирской области, в прокуратуре начал работать с 1997 года. На всех уровнях работал и был прокурором Черкасской области. Надеюсь, что эта работа будет проводиться более интенсивно не только с точки зрения расследования преступлений, но и выявления коллаборантов и предателей, которые помогали врагу», - сказал Костин.

Как отметили в Офисе Генпрокурора, представлял коллегам нового руководителя заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко. Он отметил, что новоназначенный руководитель областной прокуратуры человек волевой, требовательный как к себе, так и к подчиненным и имеет большой опыт работы.

Заместитель Генпрокурора отметил необходимость слаженной и эффективной работы правоохранительных органов и органов прокуратуры на приоритетных направлениях – документировании и расследовании военных преступлений рф на освобожденной территории Херсонщины. Отдельное внимание – на противодействии преступлениям против основ национальной безопасности.

Сергей Гриценко поблагодарил за доверие и заверил, что приложит максимум усилий для эффективного выполнения задач, на которых сегодня акцентирует внимание руководство государства и Офиса Генерального прокурора. Он пообещал, что работа будет напряженной и результативной.