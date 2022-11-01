Германия инициирует встречу глав МИД G7 для поддержки энергосистемы Украины

Германия инициировала встречу глав МИД G7, чтобы обсудит, каким способом возможно поддержать Украину в условиях постоянных повреждений энергосети в результате российских ракетных ударов.

Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок.

«Путину нравится погружать украинцев в холод и тьму с помощью ракет. Но он никогда не сломает и вашу жажду свободы, и нашей поддержки. На следующей неделе в Бухаресте, как председательствующая в G7 страна, мы пригласим на встречу партнеров на уровне глав МИД , чтобы инициировать дальнейшую поддержку поставок электроэнергии в Украину», - написала она в своем Twitter.